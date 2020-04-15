Италия

Габриэле Гравина серьезно настроен доиграть сезон-2019/20, несмотря на коронавирус.

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина в очередной раз заявил о своих намерениях возобновить итальянскую Серию А, которая взяла бессрочную паузу из-за пандемии коронавируса. Функционер надеется прийти к общему согласию с правительством и принять обоюдное решение.

"Я уважаю науку, но не могу сдаться. Мы работаем над тем, чтобы возобновить чемпионат. Когда Италия вернется к жизни и когда будут созданы надлежащие условия для возобновления деятельности других сфер, футбол также вернется".

"Я говорю это раз и навсегда: чемпионат должен быть завершен, время пришло. Правительство, лига, врачи... Мы все вместе примем ответственное решение. Вся наша система выиграет от перезапуска".

Габриэле Гравина также исключил вариант доигрывания сезона чемпионата Италии в одном городе.

"Чемпионат без игр на севере страны возможен, но не в одном городе. Мы не можем сыграть 10 игр на одной площадке за выходные. Нам понадобится 20 спортивных комплексов для этого", — приводит слова Гравины Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

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