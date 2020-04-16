Италия

Тренер Гуанчжоу Эвергранд Фабио Каннаваро рассказал о своих планах.

Экс-защитник Наполи и сборной Италии Фабио Каннаваро мечтает однажды вернуться в Неаполь в качестве тренера.

"Я начал тренерскую карьеру всего пять лет назад, поэтому пока не считаю себя готовым к работе с великим европейским клубом, – цитирует обладателя Золотого мяча 2006 года Football Italia. – Однако мечтаю я именно об этом. Я хотел бы поработать в Наполи, возможно, завершить тренерскую карьеру в клубе, легендой которого я хотел стать в детстве. Но Рино Гаттузо пока может не волноваться, я еще не готов к тому, чтобы занять его пост".

В качестве игрока Каннаваро выступал за Наполи (68 матчей во всех турнирах, 1 гол), Парму (291, 6), Интер (74, 3), Ювентус (128, 7), Реал (118, 1) и Аль-Ахли (16, 2).

В качестве тренера дон Фабио работал с Аль-Ахли (ассистент), Аль-Нассре, Тяньцинь Тяньхай и Гуанчжоу Эвергранд.

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