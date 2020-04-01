Италия

Итальянский клуб хочет подписать новое соглашение с защитником.

Интер собирается продлить контракт со Стефаном де Врейем, сообщает Calciomercato.

Текущее соглашение защитника с клубом действительно до лета 2023 года, но Интер готов предложить более выгодные условия.

В этом сезоне де Врей провел 30 поединков в футболке Интера, забив два гола и сделав четыре результативных передачи.

Интер опасается, что может потерять де Врея, а также Шкриньяра, к которому проявляет интерес Манчестер Сити.