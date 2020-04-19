Италия

В Серии Б назревает конфликт между Массимо Пульчинелли и Роберто Стеллоне.

Асколи принял решение уволить Роберто Стеллоне из-за того, что 42-летний специалист отказался существенно сократить заработную плату из-за кризиса.

Эту ситуацию прокомментировал президент клуба Массимо Пульчинелли:

"Мы должны понять, что основная причина – COVID-19. Мы говорим о неординарном событии, которое изменило обычные правила любого контракта. Нет исключений".

"Я забочусь об интересах клуба, который, как и многие, не имеет никаких доходов и несет убытки измеряемыми в миллионах. Мы все будем проигравшими, не только Стеллоне", — приводит слова президента Асколи Football Italia.

Тем не менее, Роберто Стеллоне решил не сдаваться и обратился за помощью к юристу:

"Иностранные СМИ, от Гондураса и до Европы выставляют Стеллоне подонком, который отказался от снижение заработной платы. Жадный, плюющий на моральные принципы и страдания – это не то, что характеризует настоящего Роберто. Это сильнейший удар по его имиджу, он заслуживает на компенсацию", — приводит слова юриста Паоло Роделлы Football Italia.

Отметим, что Асколи занимает 15-е место в Серии Б в нынешнем розыгрыше.

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