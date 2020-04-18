Англия

Бразилец намерен завершить сезон в Челси, несмотря на истекающий контракт.

Атакующий полузащитник Челси Виллиан считает, что продолжение английской Премьер-лиги, которая взяла бессрочную паузу из-за пандемии коронавируса, возможно при пустых трибунах.

"Я думаю, что это неплохая идея, но нужно быть готовыми к любым последствиям. Возможно, кто-то из футболистов будет болен коронавирусом, а мы будем играть друг против друга".

"Представьте, я выйду на поле против кого-то, у кого есть COVID-19, а после игры поеду домой к своей семье и могу заразить свою жену или дочерей".

Бразильский вингер также подтвердил свои намерения завершить нынешний сезон в стане "пенсионеров", несмотря на то, что его контракт рассчитан до конца июня 2020 года.

"Конечно, я хочу отдать все ради Челси, как это было и ранее. Например, до конца моего контракта, до конца чемпионата. Все знают, что мое соглашение скоро истекает, поэтому мы должны снова обсудить его продление. С моей стороны нет никакой проблемы, чтобы доиграть до конца сезона", — приводит слова Виллиана Sky Sports.

Напомним, ранее Виллиан и Фернандиньо вошли в ТОП-5 лучших бразильцев в истории английской Премьер-лиги.

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