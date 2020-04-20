Италия

Польский нападающий намерен остаться в Неаполе.

Агент Аркадиуша Милика Давид Пантак рассказал о планах своего клиента на ближайшее трансферное окно.

"Касательно того всего, что появлялось в СМИ за последние несколько дней, я хочу пояснить, что это всего лишь слухи. Я нахожусь в постоянном контакте со спортивным директором Наполи, наши разговоры о продлении контракта остаются активными.

В конце этого трудного для всех периода мы встретимся и попытаемся найти решение. Только в том случае, если договориться не удастся, мы подумаем о совместном решении для блага игрока и клуба", — приводит слова агента Милика Football Italia.

Напомним, что ранее неаполитанцы отказались повышать зарплату Милика до 5 миллионов евро.