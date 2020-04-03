Италия

Польский форвард близок к смене клубной прописки.

Итальянская пресса ранее сообщала о том, что Наполи выставил на трансфер своего нападающего Аркадиуша Милика. Стороны не смогли прийти к соглашению о продлении контракта, который истекает летом 2021 года.

Как сообщает Tuttosport, главной причиной этому стали финансовые запросы 26-летнего поляка, который потребовал у Наполи повышение зарплаты до 5 миллионов евро в год.

Руководство неаполитанского клуба не готово платить Милику столь высокую сумму, поэтому готово рассмотреть вариант с его продажей в летнее трансферное окно.

Интересно, что нынешний годовой оклад футболиста в Наполи составляет 2,5 миллионов евро. Таким образом, поляк запросил у своего клуба зарплату в два раза больше, чем он получает сейчас.

Ранее сообщалось, что в услугах Аркадиуша Милика заинтересованы такие клубы, как мадридский Атлетико и Милан.

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