Туринцы рассматривают поляка в качестве альтернативы Мауро Икарди и Габриэлю Жезусу.
Аркадиуш Милик, Getty Images
18 апреля 2020, 10:59
Нападающий Аркадиуш Милик с большой долей вероятности покинет Наполи в летнее трансферное окно.
Как сообщает Tuttosport, Ювентус намерен составить конкуренцию другим клубам в борьбе за 26-летнего поляка.
"Старая синьора" намерена попытаться подписать Милика, если не удастся оформить трансфер Мауро Икарди или Габриэля Жезуса.
Напомним, что нынешний контракт Милика с Наполи истекает летом 2021 года, однако сторонам не удалось прийти к соглашению касательно его продления.
В услугах польского форварда также заинтересованы Шальке, Атлетико и Милан.
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