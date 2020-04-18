Италия

Туринцы рассматривают поляка в качестве альтернативы Мауро Икарди и Габриэлю Жезусу.

Нападающий Аркадиуш Милик с большой долей вероятности покинет Наполи в летнее трансферное окно.

Как сообщает Tuttosport, Ювентус намерен составить конкуренцию другим клубам в борьбе за 26-летнего поляка.

"Старая синьора" намерена попытаться подписать Милика, если не удастся оформить трансфер Мауро Икарди или Габриэля Жезуса.

Напомним, что нынешний контракт Милика с Наполи истекает летом 2021 года, однако сторонам не удалось прийти к соглашению касательно его продления.

В услугах польского форварда также заинтересованы Шальке, Атлетико и Милан.

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