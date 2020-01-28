Италия

Туринцы не уверены, что хотят терять Маттиа Де Шильо.

Обмен защитника Ювентуса Маттиа Де Шильо на латераля ПСЖ Левена Кюрзава находится под угрозой срыва. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, клубы продолжают вести переговоры, однако руководство "старой синьоры" не уверено в том, что хотело бы расстаться с Де Шильо на текущем этапе его карьеры.

Дело в том, что большое значение в данной ситуации для Ювентуса является универсальность 27-летнего защитника, а также его итальянское гражданство. Де Шильо — один из немногих нынешних игроков туринского клуба, у которого есть итальянский паспорт.

Ранее сообщалось, что Ювентус согласовал контракт с Кюрзава, однако до сих пор неизвестно, отправится ли Де Шильо в обратном направлении в ПСЖ.

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