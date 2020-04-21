Италия

Уругваец планирует продлить соглашение с клубом.

Защитник Мартин Касерес хотел бы завершить профессиональную карьеру в Фиорентине.

Уругвайский центрбек доволен своим положением в флорентийском клубе и хотел бы продолжить там выступления. Действующий контракт игрока с "фиалками" истекает в июне этого года.

"Надеюсь остаться в Фиорентине. С момента моего перехода я всегда говорил, что мне нравится город и клуб. Хотел бы и дальше приносить радость фанатам", – рассказал Касерес в интервью La Repubblica.

Касерес присоединился к Фиорентине прошлым летом из Лацио. В текущем сезоне 33-летний игрок провел 23 поединка в футболке "фиолетовых", отличившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что Фиорентина намерена сохранить в команде Кьезу и Кастровилли.

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