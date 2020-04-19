Италия

Куда сложнее "старой синьоре" будет уговорить президента "фиалок" Рокко Коммиссо.

Представители Ювентуса убедили отца нападающего Фиорентины Федерико Кьезы в том, что для его сына лучшим вариантом будет переход в состав "бьянконери" – сообщает Football Italia со ссылкой на La Stampa.

Энрико Кьеза, в свое время выступавший за Сампдорию, Парму, Фиорентину, Лацио и сборную Италии, согласился, что 5 миллионов евро в год для его 22-летнего сына будет поначалу достаточно.

Осталось самое сложное — убедить продать Федерико президента Фиорентины Рокко Коммиссо, который хоть и заявил, что готов отпустить Кьезу-младшего за хорошие деньги и при его желании, но явно не горит желанием отпускать свою звезду по протоптанной Роберто Баджо и Федерико Бернардески дорожке, а предпочтет принять предложение тех же Интера или, еще лучше, Манчестер Юнайтед.

Кроме того, есть еще и финансовый вопрос: Коммиссо хочет за Кьезу не меньше 60 миллионов евро, а Ювентус не готов платить больше 50-ти.

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