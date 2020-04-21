Италия

Football.ua продолжает вспоминать самые яркие моменты в игре лучших команд чемпионата Италии.

Ювентус вступал в сезон-2019/20 хоть и в статусе главного фаворита в борьбе за чемпионский титул, но все прекрасно понимали, что на сей раз у "бьянконери" будет достаточно конкурентов, причем борьба будет вестись, возможно, до последнего тура.

Из числа конкурентов быстро выбыл главный соперник "старой синьоры" последних лет Наполи, зато на качественно новый уровень вышел Интер, долгое время лидировавший в Серии А. К тому же подтянулся к вершине Лацио, дважды обыгравший чемпиона (в чемпионате и Суперкубке) в течение сезона.

Тем не менее, на незапланированный перерыв, связанный с пандемией коронавируса, Ювентус ушел на первом месте, но после возобновления чемпионата, которое ожидается в конце мая, подопечным Маурицио Сарри предстоит изрядно постараться, чтобы удержать свою позицию.

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