Италия

Туринский клуб хочет подписать бразильского защитника.

Ювентус начал переговоры с защитником Челси Эмерсоном Палмьери, сообщает журналист Николо Скира.

Бразильский фулбек хотел бы вернуться в Серию А и заинтересован в сотрудничестве с туринским клубом. В данный момент "старая синьора" обсуждает детали возможного сотрудничества с 25-летним игроком.

Ключевую роль в этом трансфере может сыграть главный тренер Маурицио Сарри, с которым футболист работал в Челси.

В текущем сезоне Эмерсон провел 18 поединков в футболке "синих", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что в подписании Эмерсона также заинтересован Интер.

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