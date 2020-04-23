Туринский клуб хочет подписать бразильского защитника.
Эмерсон Палмьери, Getty Images
23 апреля 2020, 12:56
Ювентус начал переговоры с защитником Челси Эмерсоном Палмьери, сообщает журналист Николо Скира.
Бразильский фулбек хотел бы вернуться в Серию А и заинтересован в сотрудничестве с туринским клубом. В данный момент "старая синьора" обсуждает детали возможного сотрудничества с 25-летним игроком.
Ключевую роль в этом трансфере может сыграть главный тренер Маурицио Сарри, с которым футболист работал в Челси.
В текущем сезоне Эмерсон провел 18 поединков в футболке "синих", отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что в подписании Эмерсона также заинтересован Интер.
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