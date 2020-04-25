Италия

Защитник Ювентуса не хочет рисковать под занавес карьеры.

Несмотря на настойчивость Манчестер Сити, Леонардо Бонуччи не изменил свое решение остаться в Ювентусе — сообщает информацию, полученную от репортера Goal.com Ромео Агрести Football Italia.

Тренер "горожан" Хосеп Гвардиола неоднократно отмечал, что Бонуччи является одним из немногих защитников, которые способны начинать атаки своей команды идеальными дальними передачами. Однако, несмотря на такую лестную характеристику, Леонардо предпочитает остаться в Турине.

Через неделю Бонуччи исполнится 33 года, в ноябре он подписал новый контракт с Ювентусом до июня 2024 года, к тому же все прекрасно помнят, чем завершилась его "авантюра" с переходом в Милан. Так что зачем рисковать?

Защитник национальной сборной Италии (95 матчей, 7 голов) выступал за Интер (4 матча во всех турнирах, 0 голов), Тревизо (аренда, 41, 4), Пизу (аренда, 18, 1), Бари (39, 1), Ювентус (394, 26) и Милан (51, 2).

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