Италия

Генуэзский клуб заинтересован в испанском игроке.

Защитник Барселоны Хуан Миранда попал в сферу интересов Сампдории, сообщает издание Mundo Deportivo.

Молодой игрок присоединился к Шальке на правах двухлетней аренды, но не смог проявить себя в немецком клубе. Сампдория хотела подписать испанца прошлым летом и теперь попытается вернуться к этому варианту.

По информации источника, генуэзский клуб готов заплатить за Миранду 4 миллиона евро.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 5 поединков в футболке Шальке, отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что полузащитник Барселоны Серхи Роберто привлек внимание Ювентуса.

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