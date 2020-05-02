Италия

Сергей Шевченко — о неожиданном успехе Торино, который бросил вызов мощнейшему Ювентусу 1970-х.

История Торино чётко делится на два этапа: до авиакатастрофы 1949 года и после. "Скуадра граната" была суперклубом 1940-х, добывшим в те неспокойные годы пять чемпионских титулов. Победная серия "Il Grande Torino" наверняка продолжилась бы и в 1950-е, а у мадридского Реала мог бы появиться серьёзный конкурент в первых розыгрышах КЕЧ, но жизнь легендарной команды оборвала трагедия на холме Суперга.

Все последующие годы Торино находился в тени великих предшественников. Спустя десять лет, в сезоне-1958/59, он даже на один год вылетал из элиты. Лишь изредка клубный музей пополнялся успехами в Кубке Италии (1968, 1971), что не шло ни в какое сравнение с параллельными успехами земляков из Ювентуса, но как раз в 1970-е у гранатовой части Турина наметился ренессанс. Команда стабильно занимала места в верхней части таблицы, а в сезоне-1975/76 смогла прыгнуть выше головы. Сегодняшняя наша тема – единственный "скудетто" Торино после 1949 года.

Против сборной Италии

Командой №1 Италии тех лет был, несомненно, Ювентус, выигрывавший Серию А в 1972, 1973 и 1975 годах. Дзофф, Ширеа, Джентиле, Капелло, Каузио, Беттега, Анастази – какие имена! Без преувеличений базовый клуб сборной Италии, причём компенсировать разницу в мастерстве игроков приглашением легионеров тогда было невозможно. С 1963-го по 1980-й в итальянском футболе действовал жёсткий запрет на иностранцев – ни одного легионера. Это давало результат на уровне сборных, но заметно ограничивало возможности клубов. Эпоха-антипод периода расцвета Серии А в 1980-1990-е.

Мало кому с такими ограничениями удавалось бросать вызов Ювентусу. Внезапно получилось у Лацио в сезоне-1973/74, но римский клуб не был финансово стабилен. К тому же, смертельно заболел Томмазо Маэстрелли, главный тренер чемпионского Лацио, а лидер и бомбардир Джорджо Киналья навострил лыжи в США. Как итог, спустя два года "лациали" сохранили место в Серии А лишь по разнице мячей. Неудачный сезон провела и Рома, упавшая с третьего места на десятое из-за проблем с нападением.

Оба миланских клуба выступали поувереннее, но также не блистали. Интер, в отличие от Ромы, поднялся из середины таблицы в зону еврокубков. Милан под руководством Джованни Трапаттони мог добиться большего, но в руководстве клуба происходили сложные перестановки, что не лучшим образом сказывалось на команде. Наполи в свою очередь сосредоточился на победе в Кубке Италии: регламент этого турнира тогда включал два групповых этапа, и финалист Кубка проводил аж 11 матчей.

Всех их обошёл Торино, неожиданно скакнувший с шестого места на первой. Что же это была за команда?

Не звёзды, но личности

Условия для триумфа "гранатовых" заложил Орфео Пьянелли – человек, выросший на победах Торино 1940-х и остро переживавший дальнейшие неудачи. Он стал президентом клуба в 1962 году и постепенно, без лишних метаний, начал выстраивать систему: наигрывал молодёжь, приглашал нужных тренеров. "Скуадру гранату" несколько лет тренировал сам Нерео Рокко, добившийся с ней локальных успехов, но "скудетто" добыл Луиджи Радиче, немало поигравший под руководством Рокко в победоносном Милане.

Радиче из-за травмы завершил игровую карьеру в 36 лет и сразу же подался в тренеры, начав с Серии С. До назначения в Торино он успел сменить шесть клубов и всякий раз переходил в более сильную команду. Луиджи обладал весьма специфическим характером. Его уважительно именовали "немцем" за дисциплину и "железным сержантом" за жёсткие методы. Кроме того, Радиче всегда строго одевался и причёсывался – в общем, мало походил на стереотипного итальянца. Впрочем, он же родом из Ломбардии, северного деловитого региона Италии, о сухости жителей которого ходят анекдоты. Так или иначе, фирменные качества "железного сержанта", а также его умение выстраивать командный прессинг позволили далеко не самому звёздному Торино прыгнуть выше головы.

Несмотря на определённую скромность имён, в команде хватало интересных персонажей. Например, голкипер Лучано Кастеллини, прозванный "ягуаром" за акробатические прыжки и смелую игру на выходах. Или либеро Витторио Капорале, ценившийся за умение начинать атаки, что иллюстрирует прозвище "Капоралбауэр". В полузащите выделялся Клаудио Сала – нестабильный, зато умеющий поймать кураж и выдать отличный ассист. Его и другого "технаря" Эральдо Печчи дополняли физически крепкие Патрицио Сала (лишь однофамилец Клаудио) и Франческо Дзаккарелли. К слову, Печчи, Капорале и П. Сала перешли в Торино летом 1975-го. Оптимальная селекция.

Гордостью Торино была пара нападающих, что роднит эту команду с Сампдорией-1991. Паоло Пуличи и Франческо Грациани – футболисты, чьи имена могут и сейчас растрогать болельщика "гранатовых". Оба провели в Торино львиную долю карьеры, а их общая статистика за клуб впечатляет: на счету Грациани 122 мяча, а Пуличи со 172 голами – лучший бомбардир за всю историю клуба. Позади остались даже легенды 1940-х, не говоря уже о форвардах последующих времён (у Белотти сейчас, например, 85 голов за Торино).

Если говорить о манере игры, то Грациани был классическим центрфорвардом, чрезвычайно опасным на втором этаже. Пуличи его превосходно дополнял, более того, имел более широкий арсенал приёмов и славился ударами с обеих ног, а также регулярно исполнял пенальти. Голевое чутьё Паоло славилось на всю Италию, ведь он стал лучшим бомбардиром Серии А не только в чемпионском сезоне, но и за год до этого. Важность связки нападающих тяжело переоценить: в чемпионате-1975/76 на счету Пуличи 21 гол, у Грациани – 15, у всех остальных игроков Торино, вместе взятых – 9 голов!

Торино-1975/76: Кастеллини – Капорале – Сантин, Моццини, Сальвадори – К. Сала, П. Сала, Печчи, Дзаккарелли – Пуличи, Грациани

Петарда и Перуджа

Начинали "быки" совсем не празднично, уступив на выезде Болонье (0:1), а Радиче подвергся критике журналистов, недовольных игрой Торино. По ходу первого круга команда неоднократно теряла очки с более скромными оппонентами вроде Асколи либо Сампдории, зато отменно выступила против грандов. С одинаковым счётом 2:1 пали оба миланских клуба, но главное – Торино выиграл дерби, нанеся действующему обладателю "скудетто" первое поражение в чемпионате. Равная и напряжённая игра с развязкой в заключительные 15 минут: сначала Дзаккарелли, находясь спиной к воротам, переадресовал мяч Грациани, который опередил Дзоффа, а через три минуты Пуличи заработал и реализовал 11-метровый.

Победа 2:0, заметим, не выглядела такой уж судьбоносной. Торино в 1970-е регулярно побеждал земляков, максимально настраиваясь на личные встречи, но "скудетто" всё равно уходил более стабильному Ювентусу. Ровно то же самое намечалось и в этот раз, когда "скуадра граната" неудачно провела февраль, уступив Перудже с Интером. Отставание до лидирующего Юве составляло пять очков при двух за победу – какое уж тут чемпионство? Однако в конце марта забрезжила надежда, когда "бьянконери" уступили Чезене, а в следующем туре предстояло "ответное" дерби.

Стадио Комунале (нынешний туринский Олимпико) был переполнен – 72 тысячи зрителей. Потрясающий накал страстей, который выплеснется наружу после холодного душа, устроенного номинальным хозяевам в первом тайме: два гола Торино, причём оба раза мяч залетал в сетку после рикошетов от игроков Ювентуса, так что в статистике числятся автоголы. Когда игроки уходили на перерыв, ювентийские тифози бросили с трибун петарду, которая угодила на крышу выдвижного тоннеля и оглушила Кастеллини. Вратаря заменили, Торино с резервным голкипером устоял перед натиском соперника (итоговая победа 2:1), но исход матча решился не на поле. Из-за инцидента с петардой Ювентусу присудили техническое поражение 0:2, а встреча стала одной из наиболее скандальных и памятных за всю историю туринского дерби.

Обзор туринского дерби во втором круге. Момент с броском петарды тоже присутствует.

В следующем туре поплывший Ювентус уступил в третьем матче подряд – на этот раз Интеру (0:1), а Торино, победив Милан (2:1, второй гол на счету резервного форварда Гарритано; сработала интуиция Радиче, вовремя заменившего Пуличи), впервые за чемпионат оказался во главе таблицы. До финиша оставалось шесть туров, и "скуадра граната" прошла эту дистанцию не без приключений – от развесёлого матча с Фиорентиной (4:3, хет-трик Пуличи) до тяжёлой зарубы с Лацио (1:1), когда туринцы спаслись в концовке благодаря автоголу соперника.

Накануне последнего тура Торино опережал Ювентус на одно очко, причём в соперниках у "гранатовых" числилась сенсационная Чезена, боровшаяся за зону еврокубков. "Бьянконери" играли в Перудже, и это уже повод вспомнить концовку сезона-1999/00, о котором мы недавно писали.

Судьба титула была в руках Торино, и "гранатовые", казалось, своего не упустят. На 61-й минуте Пуличи в падении головой замкнул фланговый навес. Стадио Комунале ликовал, бил в барабаны и размахивал флагами, но спустя ровно десять минут произошло необъяснимое: банальный заброс в штрафную хозяев обернулся неудачной скидкой центрбека Моццини, который умудрился отправить мяч мимо собственного голкипера – 1:1. Трибуны окутала напряжённая тишина. Все вслушивались в радиоприёмники: как же там Ювентус?! Земляки-конкуренты внезапно уступали немотивированной Перудже, которая станет "чёрной меткой" для Юве. Это означало, что ничья с Чезеной полностью устраивает Торино, и после финального свистка начался тотальный восторг.

Не радовался только один человек – Луиджи Радиче. Сначала он без тени улыбки на лице подошёл к Моццини, чтобы тот объяснился за эпизод с автоголом. Затем к Радиче пристал корреспондент: "Вы – чемпионы Италии, Ювентус проиграл!". Луиджи, этот "железный сержант", не изменился в лице: "Мне жаль, что мы провели такой матч". Он отвечал с таким выражением, будто позади был рядовой тур, хотя парой минут ранее творилась история Кальчо: Торино добыл "скудетто" спустя 27 лет после гибели великих предшественников.

Обзор матча Торино — Чезена и послематчевая радость "гранатовых" (в том числе очень странные эмоции Луиджи Радиче).

Послесловие

Крепкая и сыгранная команда Луиджи Радиче ещё оставалась на виду несколько сезонов. Год спустя она вновь боролась с Ювентусом за чемпионство, но на этот раз уступила на одно очко. Параллельно "гранатовые" дебютировали в КЕЧ, где прошли Мальмё (2:1, 1:1), а затем вылетели от Боруссии из Менхенгладбаха (1:2, 0:0), одной из сильнейших команд того времени – как раз в том сезоне гладбахцы обыграли киевское Динамо в полуфинале.

Успех Торино закономерно привлёк внимание тренерского штаба сборной Италии. Доселе за "скуадру адзурру" выступали только Пуличи, Грациани и Клаудио Сала. После "скудетто" (или, в крайнем случае, по ходу чемпионского сезона) в сборной дебютировали также Кастеллини, Моццини, Печчи, Патрицио Сала и Дзаккарелли, причём последний там надолго прописался и сыграл на ЧМ-1978. Самым же успешным на уровне сборных стал даже не Пуличи (19/5), а его напарник Грациани (64/23), который в 1982 году выиграл Чемпионат мира – правда, будучи уже игроком Фиорентины.

До конца 1970-х Торино продолжал занимать высокие места в Серии А. Проблемы начались в 1980-е, когда Орфео Пьянелли из-за финансовых проблем вынужден был продать клуб, а в итальянском футболе появлялись новые центры силы – от укрепившегося Наполи до сенсационной Вероны. "Скуадра граната" недолго пошумела в начале 1990-х, после чего ушла в тень и даже покидала элитный дивизион. Сейчас, когда для Торино выход в еврокубки является достижением, а Ювентус тотально побеждает в борьбе за сердца болельщиков, "скудетто"-1976 остаётся не только приятным воспоминанием, но и надеждой, что клуб со столь тяжёлой судьбой может однажды снова забраться на вершину.