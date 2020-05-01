Италия

Полузащитник "фиалок", кажется, не хочет покидать команду.

Гаэтано Кастровилли рассказал о своих взаимоотношениях с руководителями клуба и выразил надежду вписать свое имя в историю Фиорентины.

"Замечательно ощущать уважение со стороны президента Коммиссо, Бароне и Праде. Они заставили меня чувствовать себя очень близко к ним с первого дня, и это также было видно по продлению моего контракта до 2024 года.

Для меня было бы мечтой стать иконой Фиорентины", - приводит слова Кастровилли Corriere dello Sport.

В этом сезоне полузащитник провел 26 поединков, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

Напомним, президент "фиалок" Рокко Комиссо ранее заявил, что Кастровилли и Кьеза не покинут клуб.