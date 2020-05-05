Теперь португалец на протяжении двух недель будет находиться на карантине.
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
05 мая 2020, 00:55
Криштиану Роналду вернулся в Италию, сообщил журналист Джованни Альбанезе.
Напомним, что Роналду, находившийся на Мадейре, заказал себе чартер, однако власти острова запретили воздушное сообщение с "внешним миром".
35-летний футболист сегодня прибыл в Турин, но сможет тренироваться с командой лишь через две недели – сначала он будет находиться на карантине.
В ближайшее время другие легионеры Ювентуса должны прибыть в расположение клуба.
Отметим, что в Италии с 4 мая были разрешены индивидуальные тренировки, а с 18-го, если не будет новой вспышки, начнется командный тренировочный процесс.
В текущем сезоне Роналду провел 22 матча в чемпионате Италии: на его счету 21 гол и 3 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Роналду — в топ-30 самых ненавистных людей в футболе по версии FourFourTwo.
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