Италия

Теперь португалец на протяжении двух недель будет находиться на карантине.

Криштиану Роналду вернулся в Италию, сообщил журналист Джованни Альбанезе.

Напомним, что Роналду, находившийся на Мадейре, заказал себе чартер, однако власти острова запретили воздушное сообщение с "внешним миром".

35-летний футболист сегодня прибыл в Турин, но сможет тренироваться с командой лишь через две недели – сначала он будет находиться на карантине.

В ближайшее время другие легионеры Ювентуса должны прибыть в расположение клуба.

Отметим, что в Италии с 4 мая были разрешены индивидуальные тренировки, а с 18-го, если не будет новой вспышки, начнется командный тренировочный процесс.

#CristianoRonaldo lascia l'aeroporto di Caselle scortato: trascorrerà a casa i quattordici giorni di isolamento, prima di potersi allenare alla Continassa. ⚪⚫ #Juventus pic.twitter.com/Nonw7BBE1k — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) May 4, 2020

В текущем сезоне Роналду провел 22 матча в чемпионате Италии: на его счету 21 гол и 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Роналду — в топ-30 самых ненавистных людей в футболе по версии FourFourTwo.

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