Италия

Власти Мадейры, где находится звезда Ювентуса, запретили воздушное сообщение с "внешним миром".

После того, как правительство Италии разрешило клубам возобновить тренировки, Ювентус вызвал в Турин всех своих футболистов, находящихся за пределами страны, однако затруднение возникло с Криштиану Роналду — сообщает агентство ANSA.

Роналду, находившийся на Мадейре, заказал себе чартер, однако власти острова запретили воздушное сообщение с «внешним миром», поэтому самолет, который должен был доставить Криштиану на Апеннины, находится в Мадриде в ожидании разрешения на вылет от португальских властей.

Ранее сообщалось, что четыре клуба Серии А, Сассуоло, Парма, Интер и Болонья, уже определились с датами начала тренировок.

Наполи решил, что возобновит групповые занятия не позже 11 мая, но сначала намерен дважды протестировать всех футболистов и сотрудников клуба.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.