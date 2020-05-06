Италия

Миланский клуб хочет подписать бразильского защитника.

Защитник Барселоны Эмерсон попал в сферу интересов Интера, сообщает издание Mundo Deportivo.

"Нерадзурри" хотят укрепить правый фланг обороны в летнее межсезонье и попытаются приобрести бразильского фулбека. В подписании 21-летнего игрока также заинтересован Байер.

В текущем сезоне Эмерсон выступает на правах аренды в Бетисе. В футболке "вердибланкос" защитник провел 24 поединка, отличившись тремя голами и пятью ассистами.

Действующий контракт Эмерсона с Барселоной рассчитан до июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Интер ведет переговоры с нападающим Наполи Дрисом Мертенсом.

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