Миланский клуб хочет подписать бразильского защитника.
Эмерсон, Getty Images
06 мая 2020, 10:42
Защитник Барселоны Эмерсон попал в сферу интересов Интера, сообщает издание Mundo Deportivo.
"Нерадзурри" хотят укрепить правый фланг обороны в летнее межсезонье и попытаются приобрести бразильского фулбека. В подписании 21-летнего игрока также заинтересован Байер.
В текущем сезоне Эмерсон выступает на правах аренды в Бетисе. В футболке "вердибланкос" защитник провел 24 поединка, отличившись тремя голами и пятью ассистами.
Действующий контракт Эмерсона с Барселоной рассчитан до июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что Интер ведет переговоры с нападающим Наполи Дрисом Мертенсом.
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