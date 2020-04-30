"Нерадзурри" заинтересованы в сотрудничестве с бельгийцем.
Дрис Мертенс, Getty Images
30 апреля 2020, 10:09
Интер планирует подписать нападающего Наполи Дриса Мертенса и уже начал с ним переговоры.
Как сообщает портал Calciomercato, спортивный директор миланского клуба Джузеппе Маротта уже несколько раз связывался с бельгийским форвардом, чтобы обсудить детали возможного сотрудничества.
Контракт Мертенса с Наполи подходит к концу, и летом он получит статус свободного агента. В подписании 32-летнего игрока также заинтересованы Челси и Ньюкасл.
В текущем сезоне нападающий провел 29 поединков в футболке Наполи, забив 12 голов и совершив 6 ассистов.
Ранее сообщалось, что Интер также хочет подписать полузащитника Брешии Сандро Тонали.
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