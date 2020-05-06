Италия

Римляне хотят подписать хавбека Рейнджерс.

Полузащитник Рейнджерс Янис Хаджи попал в сферу интересов Лацио, сообщает издание Corriere dello Sport.

Римляне хотят укрепить атакующую линию в летнее межсезонье и рассматривают возможность подписания румынского хавбека.

Хаджи перешел в Рейнджерс в январе этого года на правах аренды из Генка. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 12 поединков в футболке "светло-синих", отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Действующий контракт Хаджи с Генком рассчитан до июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Лацио также заинтересован в подписании Марио Гетце.

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