Римляне хотят подписать хавбека Рейнджерс.
Янис Хаджи, Getty Images
06 мая 2020, 13:08
Полузащитник Рейнджерс Янис Хаджи попал в сферу интересов Лацио, сообщает издание Corriere dello Sport.
Римляне хотят укрепить атакующую линию в летнее межсезонье и рассматривают возможность подписания румынского хавбека.
Хаджи перешел в Рейнджерс в январе этого года на правах аренды из Генка. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 12 поединков в футболке "светло-синих", отличившись тремя голами и двумя ассистами.
Действующий контракт Хаджи с Генком рассчитан до июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что Лацио также заинтересован в подписании Марио Гетце.
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