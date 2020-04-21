Италия

Римляне хотят подписать португальского форварда.

Нападающий Вулверхэмптона Диогу Жота попал в сферу интересов Лацио, сообщает издание A Bola.

Римляне хотят укрепить линию нападения этим летом и попытаются приобрести форварда "волков". Португалец готов присоединиться к "орлам", если они смогут пробиться в Лигу чемпионов.

Действующий контракт Жоты с Вулверхэмптоном рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 37 поединков, забив 15 голов и совершив 6 ассистов.

Ранее сообщалось, что Лацио и Вулверхэмптон заключили трансферный союз.

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