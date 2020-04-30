Испания

Босниец хотел бы продолжить карьеру в каталонском клубе.

Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич мечтает о переходе в Барселону, сообщает издание Mundo Deportivo.

Боснийский хавбек близок к уходу из Ювентуса, и этим летом у него, вероятно, будет последний шанс, чтобы перебраться на Камп Ноу. "Старая синьора" ведет переговоры с Барселоной по Артуру Мело, а Пьянич может стать частью сделки в этом трансфере.

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Действующий контракт Пьянича с Ювентусом рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел 32 поединка в футболке "бьянконери", отличившись тремя голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что интерес к Пьяничу также проявляет ПСЖ.

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