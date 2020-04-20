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Армянин вспомнил о переходе в Шахтер в 2010 году.

Полузащитник лондонского Арсенала Генрих Мхитарян, выступающий на правах аренды за Рому, вспомнил о периоде своей карьеры в донецком Шахтере и работе с Мирчей Луческу.

"Из-за Мирчи Луческу я перешел в Шахтер. Благодаря ему я поиграл в Англии, Италии и Германии. Я очень многому научился и благодарен за этот шанс. Думаю, у нас с Луческу было много великолепных игр, однако последний матч за Шахтер — самый памятный", — рассказал Мхитарян в программе Великий футбол.

Кроме того, армянский хавбек высказался о взаимоотношениях и работе с Паулу Фонсекой, который прошлым летом покинул Шахтер и возглавил Рому.

"Я наблюдал за футболом Шахтера при Фонсеке. Мне нравился стиль игры, он находил общий язык с футболистами. Паулу искал молодых талантов и раскрывал их".

"Я получаю удовольствие от совместной работы, потому что он хорошо понимает футбол. Атакующий стиль игры португальца мне по душе. Каждый день я у него учусь", — добавил экс-игрок "горняков".

Напомним, Генрих Мхитарян защищал цвета Шахтера в период с 2010 по 2013 год, после чего перебрался в стан дортмундской Боруссии. В футболке "горняков" он провел 106 матчей, в которых забил 44 гола и отдал 23 результативные передачи.

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