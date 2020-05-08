Италия

Немецкий тренер предположил, что после эпидемии коронавируса может вернуться к переговорам с клубом.

Ральф Рангник не отрицает, что все еще может возглавить Милан, но о какой-либо конкретике есть смысл говорить лишь после возобновления футбольного сезона.

"Я не могу полностью исключить переход. Милан спросил меня о моей доступности, я посоветовал обратиться в Red Bull, а также к моему агенту.

После контакта произошла вспышка коронавируса, и возникли более важные проблемы. Милану и Лиге есть о чем подумать", — приводит слова Рангника Bild.

Напомним, что Ибрагимович и Мальдини могут уйти из Милана, если немецкий специалист возглавит клуб.

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