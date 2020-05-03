Италия

Ральф Рангник объяснил, почему он не смог договориться с Миланом.

Директор спортивного департамента компании Red Bull Ральф Рангник сообщил, что ему не гарантировали полного влияния на все футбольные процессы в клубе, поэтому он не принял предложение стать тренером Милана.

"Помимо кризиса из-за коронавируса, была и еще одна причина, по которой мы не смогли договориться с Миланом, – цитирует бывшего тренера РБ Лейпциг Mitteldeutsche Zeitung. – Финансовый аспект меня не интересовал, но я хотел, чтобы у меня были развязаны руки, чтобы мое влияние на футбольные дела было решающим".

61-летний Рангник работал в Виктории Бакнаг (играющий тренер), Штутгарте II, Липпольдсвеллере (играющий тренер), Корбе, Ройтлингене, Ульме, Штутгарте, Ганновере, Шальке, Хоффенхайме и РБ Лейпциг.

Сейчас он осуществляет общее руководство футбольными делами в Нью-Йорк Ред Буллз, РБ Лейпциг и РБ Зальцбург.

Ранее сообщалось, что Милан решил продолжить работу со Стефано Пьоли, чтобы сэкономить на приглашении нового тренера, а экс-тренер Милана Карло Анчелотти считает, что "дьяволы" должны бояться не иностранных, а слабых тренеров.

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