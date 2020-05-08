Италия 08 мая 2020, 19:03 Лацио возобновил тренировки В пятницу, 8 мая, игроки Лацио начали занятия на базе клуба. Фото ФК Лацио 08 мая 2020, 19:03 Лацио начал подготовку к возобновлению сезона-2019/20 — сообщил официальный Твиттер "орлов". В пятницу, 8 мая, игроки Лацио по установленному графику прибывали на клубную базу и проводили занятия на тренировочных полях. Ранее сообщалось, что президент Лацио Клаудио Лотито готов провести чемпионский матч против Ювентуса, если возобновить первенство Серии А не удастся. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Команды Лацио Источники ФК Лацио Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте