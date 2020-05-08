Италия

В пятницу, 8 мая, игроки Лацио начали занятия на базе клуба.

Лацио начал подготовку к возобновлению сезона-2019/20 — сообщил официальный Твиттер "орлов".

В пятницу, 8 мая, игроки Лацио по установленному графику прибывали на клубную базу и проводили занятия на тренировочных полях.

Ранее сообщалось, что президент Лацио Клаудио Лотито готов провести чемпионский матч против Ювентуса, если возобновить первенство Серии А не удастся.

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