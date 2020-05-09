Италия

Похоже, в следующем сезоне "зебры" станут "леопардами".

Стало известно, какой дизайн разработала компания adidas для новой формы Ювентуса — сообщает Footy Headlines.

Основной комплект формы выдержан в традиционных черно-белых цветах, но с вкраплением золота. Второй комплект будет синим металликом, а вот в третьем "зебры" будут выглядеть как "леопарды". Официально новую форму планируется представить до конца мая нынешнего года.

Ранее оригинальный дизайн формы на сезон-2020/21 представили Барселона, Манчестер Юнайтед и Ливерпуль.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.