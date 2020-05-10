Италия

Иранский форвард готов переехать в чемпионат Италии.

Нападающий Зенита Сердар Азмун по-прежнему входит в сферу интересов Наполи, который находится в поисках потенциальной замены Дрису Мертенсу. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 25-иранец готов уехать на повышение в итальянскую Серию А, а сумма его трансфера оценивается в 15 миллионов евро.

Стоит отметить, что Наполи рассмотрит вариант с подписанием Азмуна и будет вести официальные переговоры только тогда, когда станет наверняка известно решение Мертенса касательно его будущего.

Ранее сообщалось, что неаполитанский клуб может продать Ирвинга Лосано, чтобы купить Сердара Азмуна. Также появлялась информация об интересе к мексиканскому хавбеку со стороны Манчестер Юнайтед.

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