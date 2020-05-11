Италия

Следствием смерти игрока стал аневризм мозга.

В возрасте 19 лет из жизни ушел Андреа Ринальди. Об этом сообщает официальный сайт Аталанты.

Итальянский полузащитник перенес аневризм мозга и был госпитализирован в больницу, однако врачам не удалось спасти футболиста и сегодня, 11 мая, Ринальди скончался.

Футболист был воспитанником бергамасков, однако за первую команду Ринальди не успел сыграть ни одного матча.

За свою карьеру футболист выступал на правах аренды также за низшелиговые Имолезе и Меццолару. До последнего момента Ринальди находился в аренде в клубе Серии D Леньяно.

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