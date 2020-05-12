Италия

Футболисты быстро успокоились после резкого высказывания игрока Ювентуса.

Не так давно Джорджо Кьеллини выпустил автобиографию, в которой подверг критике Марио Балотелли – экс-партнера по сборной Италии.

"Странная позиция для капитана — говорить о своих бывших товарищах по команде гадости. Если это признак настоящего чемпиона — то я не хочу быть таким чемпионом".

Так ответил Балотелли Кьеллини, после того, как центрбек назвал форварда "негативным человеком".

Однако примирение не заставило себя долго ждать. Это произошло на шоу Le lene.

"Ты неожиданно вонзил мне нож в спину, но я все еще тебя люблю. Обнимаю, легенда".

Кьеллини ответил с помощью видеозвонка:

Я совершил ошибку, извлек урок и продолжу учиться каждый день.

"Я долго думал, вставлять это в книгу или нет, но чувствовал, что буду лицемером, если не сделаю этого. Марио, желаю тебе наилучшего, надеюсь, скоро увижу тебя на футбольном поле".

Таким образом, конфликт между двумя футболистами исчез, так и не набрав особых оборотов.

Отметим, что "под раздачу" попал также Фелипе Мело, который за критику в свой адрес от Кьеллини назвал итальянца "трусом".

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