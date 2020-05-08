Плохие новости пришли из стана "россонери".
Игроки Милан, фото getty images
08 мая 2020, 09:28
В Милане были подтверждены три случая заболевания коронавирусом, сообщает журналист Николо Шира.
Источник не уточняет, есть ли среди заболевших футболисты или члены тренерского штаба.
Милан собирался приступить к тренировкам уже седьмого мая, но, судя по всему, этого не произошло.
Напомним, что ранее Фиорентина заявила о шести выявленных заболевших в клубе.
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