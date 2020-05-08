Италия

Плохие новости пришли из стана "россонери".

В Милане были подтверждены три случая заболевания коронавирусом, сообщает журналист Николо Шира.

Источник не уточняет, есть ли среди заболевших футболисты или члены тренерского штаба.

Милан собирался приступить к тренировкам уже седьмого мая, но, судя по всему, этого не произошло.

Напомним, что ранее Фиорентина заявила о шести выявленных заболевших в клубе.

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