Италия

Туринский клуб начнет переговоры по хавбеку Лиона.

Ювентус продолжает предпринимать попытки подписать полузащитника Лиона Хуссема Ауара.

Туринский клуб хочет укрепить среднюю линию в летнее межсезонье и попытается приобрести молодого хавбека. В ближайшее время "старая синьора" планирует начать переговоры с французским клубом.

В составе Ювентуса 21-летний игрок может стать заменой Миралему Пьяничу, который близок к уходу из клуба.

Ранее сообщалось, что Лион хочет выручить 50 млн евро за Ауара.

В приобретении француза также заинтересованы ПСЖ и Ман Сити.

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