Туринский клуб начнет переговоры по хавбеку Лиона.
Хуссем Ауар, Getty Images
14 мая 2020, 06:21
Ювентус продолжает предпринимать попытки подписать полузащитника Лиона Хуссема Ауара.
Туринский клуб хочет укрепить среднюю линию в летнее межсезонье и попытается приобрести молодого хавбека. В ближайшее время "старая синьора" планирует начать переговоры с французским клубом.
В составе Ювентуса 21-летний игрок может стать заменой Миралему Пьяничу, который близок к уходу из клуба.
Ранее сообщалось, что Лион хочет выручить 50 млн евро за Ауара.
В приобретении француза также заинтересованы ПСЖ и Ман Сити.
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