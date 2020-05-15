Италия

Интер и Ювентус готовы предложить гораздо меньшую сумму.

Талант полузащитника Брешии Сандро Тонали не остался незамеченным со стороны итальянских грандов. К молодому футболисту проявляют интерес Ювентус и Интер, но финансовые запросы боссов "леонессы" могут стать проблемой в осуществлении трансфера.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, президент Брешии Массимо Челлино хочет заработать на продаже Тонали как минимум 50 миллионов евро.

Интер и Ювентус, в свою очередь, готовы предложить за 20-летнего итальянца 30 миллионов евро + 5 миллионов евро в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что одним из претендентов на Тонали является ПСЖ, а Марко Веррати может посодействовать переходу своего соотечественника в стан парижан.