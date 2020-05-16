Италия

Полузащитник Ювентуса намерен сменить клуб уже этим летом.

Адриен Рабио рассчитывает перебраться в Эвертон, сообщает L'Equipe.

По информации источника, 25-летний футболист был недоволен, когда Ювентус попросил его пойти на урезание заработной платы в течение следующих четырех месяцев, несмотря также на то, что он получил бонус в 10 миллионов евро при переходе в клуб из ПСЖ свободным агентом.

Ювентус предложил Рабио некоторым европейски клубам, в частности, Челси, Манчестер Юнайтед и Арсеналу, но пока это не дало никакого результата.

Проблема в потенциальном переходе в Эвертон в следующем: для перехода необходимо согласиться на понижение зарплаты, а также в составе "ирисок" нет футболистов, которые могли бы заинтересовать Ювентус для обмена.

В текущем сезоне Рабио провел 24 матча за Ювентус во всех турнирах: он не отличился голами или результативными передачами.

Ранее сообщалось, что мама Рабио хочет, чтобы Адриен выступал в АПЛ.