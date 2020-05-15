Италия

Артете придется забыть о таланте "нерадзурри" и отправиться на поиски другого игрока в центр поля.

Руководство Интера не намерено расставаться со своим талантливым полузащитником Николой Бареллой. Об этом сообщает FCInterNews.it

По информации источника, Арсенал связался с "нерадзурри", чтобы обсудить возможность приобретения 23-летнего итальянца, однако в ответ получил категорический отказ.

Интер видит в Барелле ключевого футболиста команды на долгие годы, поэтому главному тренеру "канониров" Микелю Артете придется обратить свое внимание на другие варианты усиления в центр полузащиты.

В текущем сезоне Барелла провел за Интер 29 поединков, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Арсенал планирует активировать клаусулу Томаса Партея. Британское издание The Telegraph утверждает, что ганский хавбек готов присоединиться к стану лондонского клуба.