Артете придется забыть о таланте "нерадзурри" и отправиться на поиски другого игрока в центр поля.
Николо Барелла, Getty Images
15 мая 2020, 10:43
Руководство Интера не намерено расставаться со своим талантливым полузащитником Николой Бареллой. Об этом сообщает FCInterNews.it
По информации источника, Арсенал связался с "нерадзурри", чтобы обсудить возможность приобретения 23-летнего итальянца, однако в ответ получил категорический отказ.
Интер видит в Барелле ключевого футболиста команды на долгие годы, поэтому главному тренеру "канониров" Микелю Артете придется обратить свое внимание на другие варианты усиления в центр полузащиты.
В текущем сезоне Барелла провел за Интер 29 поединков, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что Арсенал планирует активировать клаусулу Томаса Партея. Британское издание The Telegraph утверждает, что ганский хавбек готов присоединиться к стану лондонского клуба.