Италия

"Волки" готовы уступить Патрика Шика "быкам" за 25 миллионов евро.

Рома готова пойти навстречу РБ Лейпциг и снизить цену на арендованного "быками" нападающего "волков" Патрика Шика на 4 миллиона евро — сообщает Corriere dello Sport.

Спортивный директор РБ Лейпциг Маркус Креше в переговорах со своим римским коллегой Джанлукой Петраки сообщил, что его клуб не сможет выплатить 29 миллионов, чтобы выкупить нападающего. В ответ римляне предложили снизить цену до 25 миллионов. Руководство "быков" сейчас обсуждает это предложение.

В нынешнем сезоне чешский форвард провел в составе РБ Лейпциг 19 матчей во всех турнирах (7 голов и 3 ассиста).

В субботу, 16 мая, в 16:30 по киевскому времени, РБ Лейпциг сыграет против Фрайбурга в 26-м туре чемпионата Германии