Германия

Немецкий клуб просит у Ромы скидку на чешского форварда.

Спортивный директор Разенбальшпорта из Лейпцига Маркус Кроше признался, что клуб выкупит нападающего Патрика Шика у Ромы, только если римляне сделают скидку.

"Мы не можем выплатить полную стоимость трансфера Шика. Клуб пытается найти решение", — цитирует Кроше Football Italia со ссылкой на Bild.

У немецкого клуба есть право выкупа игрока за 29 млн евро. Предполагается, что Рома готова сделать скидку 10%, но только в случае, если Лейпциг заплатит всю сумму сразу.

В нынешнем сезоне 24-летний Чех забил семь голов и сделал три ассиста в 19 матчах за Лейпциг во всех турнирах.

Возможно, "быки" будут продавать игроков этим летом: СМИ сообщают об интересе других клубов к Дайоту Упамекано, Ибраима Конате и Тимо Вернеру.