Италия

Итальянский защитник рассказал о тонкостях личного общения тренером.

Джорджо Кьеллини назвал своего нынешнего тренера замкнутым и посетовал на вредную привычку.

"Он — очень замкнутая личность, мало разговаривает, даже если Ювентусу удастся свести на нет некоторые его острые края.

Единственное, что никто не смог изменить, это его сильную привязанность к сигаретам. Вы можете пойти и поговорить с ним в его кабинете только перед душем, все еще одетым в ваш игровой комплект, потому что в противном случае вы будете вонять сигаретным дымом", — приводит слова итальянского защитника Football Italia со ссылкой на автобиографию игрока.

Напомним, ранее Джорджо Кьеллини рассказал о слабости Артуро Видаля к алкоголю.