Италия

Римский клуб хочет подписать албанского центрбека.

Защитник Вероны Мараш Кумбулла попал в сферу интересов Лацио, информирует издание Tuttosport.

Римляне намерены укрепить линию обороны в летнее межсезонье и попытаются приобрести албанского центрбека. "Волки" планируют начать переговоры по футболисту и готовы включить в сделку Адама Марушича.

В подписании 20-летнего игрока также заинтересованы Арсенал и Интер.

В текущем сезоне Кумбулла провел 19 поединков в футболке "желто-синих", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Лацио также проявляет интерес к полузащитнику Барселоны Ивану Ракитичу.