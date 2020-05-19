Италия

Испанский хавбек получил мышечное повреждение.

Полузащитник Фабиан Руис получил повреждение на тренировке Наполи в понедельник, информирует издание Gazzetta dello Sport.

Испанский хавбек получил мышечную травму и не смог продолжить занятие. В ближайшие дни 24-летний игрок будет находиться под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что травму на тренировке Наполи получил защитник Костас Манолас.

В текущем сезоне Фабиан Руис провел 32 поединка в футболке "адзурри", отличившись тремя голами и двумя ассистами.