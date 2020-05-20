"Быки" хотят подписать боснийского хавбека.
Раде Крунич, Getty Images
20 мая 2020, 15:25
Полузащитник Милана Раде Крунич попал в сферу интересов Торино, сообщает издание Tuttosport.
Туринский клуб намерен укрепить среднюю линию в летнее межсезонье и попытается подписать боснийского полузащитника. "Быки" хотели приобрести хавбека прошлым летом, но он решил выбрать Милан, который заплатил за него 8 млн евро.
В текущем сезоне 26-летний игрок провел 11 поединков в футболке "россонери", отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Торино может пригласить Марко Джампаоло на должность главного тренера.