Италия

"Быки" хотят подписать боснийского хавбека.

Полузащитник Милана Раде Крунич попал в сферу интересов Торино, сообщает издание Tuttosport.

Туринский клуб намерен укрепить среднюю линию в летнее межсезонье и попытается подписать боснийского полузащитника. "Быки" хотели приобрести хавбека прошлым летом, но он решил выбрать Милан, который заплатил за него 8 млн евро.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 11 поединков в футболке "россонери", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Торино может пригласить Марко Джампаоло на должность главного тренера.