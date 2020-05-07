Италия

Морено Лонго может покинуть клуб, который он возглавил в феврале этого года.

Руководство Торино, из-за неудовлетворительных результатов команды в последних турах, рассматривает вариант с увольнением главного тренера Морено Лонго несмотря на то, что тот возглавляет команду только с 4 февраля.

Как сообщает Tuttosport, бывший наставник Милана Марко Джампаоло входит в шорт-лист претендентов, которые могут сменить Лонго на его посту в туринском клубе.

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Стоит отметить, что у Джампаоло по-прежнему действует соглашение с Миланом, поэтому ему необходимо сначала договориться о его расторжении по обоюдному согласию.

Издание утверждает, что другими кандидатами на пост главного тренера Торино являются Леонардо Семпличи и Давиде Вагнати.

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