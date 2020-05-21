Италия

Луис Суарес Мирамонтес дал совет аргентинскому нападающему.

Бывший игрок Барселоны и Интера Луис Суарес считает, что Лаутаро Мартинесу не стоит переходить в стан "сине-гранатовых".

"Если бы я был на его месте, я бы не менял команду. Принятие решения о том, остаться ему или нет, очень сложное, хотя, если бы Месси позвонил ему, тогда было бы легко обдумать это.

Тем не менее, мы говорим о игроке, который еще очень молод, и у него есть время, чтобы попробовать себя в других командах в будущем", — приводит слова испанца La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что по последней информации Барселона предложила Интеру двух игроков и деньги за Лаутаро.