Италия

Албанец поделился информацией о своем состоянии.

Голкипер Лацио Томас Стракоша рассказал о своем состоянии и назвал главную цель римского клуба.

Албанский вратарь получил перелом плюсневой кости, однако его травма, похоже, оказалась не очень серьезной.

"У меня небольшие проблемы, но я готов вернуться. Ситуация на данный момент улучшилась, мы только ждем даты возобновления сезона. У нас нет страха. Мы любим футбол и будем счастливы продолжить играть.

Мечтать хорошо, так мы поднялись на вторую строчку. Наша главная цель – Лига чемпионов. Мы даже не могли представить этого, но сейчас уже начинаем верить", – рассказал Стракоша в интервью сайту Джанлуки Ди Марцио.

В текущем сезоне Стракоша провел 32 поединка в футболке "бьянкочелести", пропустив 32 гола.