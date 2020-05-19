Италия

Римский клуб доволен результатами команды под руководством итальянского специалиста.

Руководство Лацио планирует продлить действующее соглашение с главным тренером Симоне Индзаги. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

По информации источника, римляне готовы предложить итальянскому специалисту контракт на три года с окладом в 2,5 миллионов евро за сезон. Нынешнее же соглашение Индзаги с Лацио рассчитано до июня 2021 года, а его заработная плата составляет 2 миллиона евро.

За время своего руководства командой он привел "орлов" к победе в Кубке Италии, а также двум триумфам в Суперкубке Италии, что не осталось незамеченным со стороны руководства. Сейчас же Лацио занимает вторую строчку в Серии А, отставая от лидера Ювентуса всего на одно очко.

Ранее сообщалось, что Лацио намерен подписать центрального защитника Вероны Мараша Кумбуллу, которого оценивают в 25 миллионов евро.