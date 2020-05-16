Италия 16 мая 2020, 16:48 У вратаря Лацио перелом Томас Стракоша получил травму на тренировке. Томас Стракоша, Getty Images 16 мая 2020, 16:48 В составе Лацио первая травма после возобновления тренировок — сообщает One Football. Основной вратарь "орлов" Томас Стракоша во время занятия сломал пятую плюсневую кость. Время восстановления футболиста пока неизвестно. Ранее сообщалось, что у соседей Лацио из Ромы после возобновления тренировок травмированы уже три игрока. Люди Томас Стракоша Команды Лацио Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте