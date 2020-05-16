Италия

Томас Стракоша получил травму на тренировке.

В составе Лацио первая травма после возобновления тренировок — сообщает One Football.

Основной вратарь "орлов" Томас Стракоша во время занятия сломал пятую плюсневую кость. Время восстановления футболиста пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что у соседей Лацио из Ромы после возобновления тренировок травмированы уже три игрока.