Неаполитанцы хотят приобрести французского хавбека.
Жордан Верету, Getty Images
23 мая 2020, 12:51
Наполи обратился к Роме относительно полузащитника Жордана Верету, сообщает журналист Николо Скира в твиттере.
"Адзурри" хотят приобрести французского хавбека в летнее межсезонье и обсудят с римским клубом возможность этого трансфера.
Верету перешел в Рому прошлым летом на правах аренды из Фиорентины, но римляне уже выкупили права на него за 16 млн евро. В текущем сезоне 27-летний игрок провел 34 поединка в футболке "джаллоросси", отличившись тремя голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Наполи также проявляет интерес к полузащитнику Кальяри Найтану Нандесу.