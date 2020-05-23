Италия

Неаполитанцы хотят приобрести французского хавбека.

Наполи обратился к Роме относительно полузащитника Жордана Верету, сообщает журналист Николо Скира в твиттере.

"Адзурри" хотят приобрести французского хавбека в летнее межсезонье и обсудят с римским клубом возможность этого трансфера.

Верету перешел в Рому прошлым летом на правах аренды из Фиорентины, но римляне уже выкупили права на него за 16 млн евро. В текущем сезоне 27-летний игрок провел 34 поединка в футболке "джаллоросси", отличившись тремя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Наполи также проявляет интерес к полузащитнику Кальяри Найтану Нандесу.