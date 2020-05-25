Италия

Нападающий может пропустить длительный промежуток времени.

Златан Ибрагимович получил повреждение на тренировке, сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, во время тренировочного процесса 38-летний футболист выполнял удар, после чего резко лег на газон. Предварительный осмотр говорит, что у шведа может быть серьезная травма.

Точный диагноз должен быть известен сегодня вечером. Подозрение на проблемы с ахиллом. Учитывая возраст Златана, это может стать поводом для завершения карьеры.

Напомним, что лишь 2 января Ибрагимович вернулся в Милан, заключив соглашение на полгода с опцией продления на сезон.